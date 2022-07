Campeonato de Futebol – Confira o resultado dos jogos

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 24 de outubro de 2018

Taça de Ouro – A um passo da definição

Falta apenas uma rodada para a definição da primeira fase da Taça de Ouro. No último final de semana a competição teve a sexta rodada. Sábado, 20, no Niterói, Villareal e Aliança empataram em 1 a 1, já Nacional e Planalto terminaram a partida sem gols. No Inac, o Barcelona deu de 3 a 1 no Vasco e o Mary Jane venceu o Manchester pela contagem mínima. No domingo, 21, no Inac, o Parceria derrotou o Palmeirinha por 1 a 0 e o Catuense bateu o Camaleão por 2 a 0. União Total e Paulistano ficaram no 1 a 1.

Por conta da eleição do segundo turno, a rodada de definição ficou agendada para os dias 3 e 4. No sábado, 3, no Niterói, às 13h45 e 15h30: Camaleão x Maresias e Catuense x Parceria. No Inac, às 15h30: Palmeirinha x União Total. No domingo, 4, também no Inac, a partir das 9 horas: Nacional x Aliança Paulista, Planalto xc Manchester, Villareal x Barcelona e Mary Jane x Vasco da Gama.

Taça de Prata – Largo da Pólvora e Vila Iza na final

A rodada da semifinal, realizada no domingo, 21, no Niterói, foi de empates. Renegados e Vila Iza terminaram a partida sem gols: nos pênaltis, deu Vila Iza por 3 a 0. Brasinha e Largo da Pólvora também terminaram em 0 a 0: nos pênaltis, deu Largo da Pólvora por 4 a 3.

Largo da Pólvora e Vila Iza se enfrentam pelo título da competição, em partida agendada para o dia 11, domingo, no Niterói, em horário a ser definido pela Secretaria de Esportes.

Taça de Bronze – LS Ariston e São Gonçalo decidem

Outra competição que teve definição de finalistas no domingo, 21, no Niterói, foi a Bronze. O São Gonçalo despachou o Garotos da Vila por 2 a 0, e partida entre Jacarandá e LS Ariston terminou sem gols: nos pênaltis, deu LS Ariston por 4 a 2.

São Gonçalo e LS Ariston se enfrentam pelo título da competição, em partida agendada para o dia 11, domingo, no Niterói, em horário a ser definido pela Secretaria de Esportes.

Menores – Ousados da Bola goleia Chute Inicial

Sábado, 20, teve a terceira rodada da competição. Na categoria Sub 15, no Niterói, o Ousados da Bola deu de 3 a 1 no Chute Inicial e a partida entre Aliança e Serrana terminou sem gols. No Inac, o Meninos do Roseira derrotou o Meninos do Lusa por 2 a 0 e o Restauração Inicial passou pelo Malhorca pela contagem mínima.

Já na categoria Sub 17, no Niterói, o Ousados da Bola goleou o Chute Inicial por 4 a 0 e o Unidos do Lídia bateu o Serrana por 3 a 0. No Inac, o Meninos do Roseira passou pelo Botafogo por 4 a 2 e o Bola Branca venceu o Resenha por 3 a 0.

Sábado, dia 27, tem a quarta rodada, agendada para o Niterói, a partir das 8h30: Bola Branca x Malhorca, Botafogo x Resenha, Unidos do Lídia x Aliança e Chute Inicial x Serrana.

Seletiva – 32 equipes jogam por duas vagas

A Seletiva teve largada no fim de semana, com 32 equipes disputando as duas vagas da Bronze. No sábado, 20, na Vila Cretti, o Parentes despachou o Família FQC por 3 a 2 e o Maravilha Negra classificou-se com o resultado de 1 a 0 em cima do Pedreira. O Brasília também está classificado: 1 a 0 no Atletico Breatriz. Furia Oeste e Urakan Vila Lourdes terminaram a partida sem gols: nos pênaltis, deu Urakan por 4 a 3. No domingo, 21, na Vila Cretti, a partida entre Catadão e Vitória na Guerra foi paralizada e a Secretaria de Esportes está definindo a situação das equipes na competição. Demais resultados da Vila Cretti: Correria 1 x 2 Andorinhas, Areião 1 x 0 São José Ariston, Lion 0 x 0 Eugênia (nos pênaltis, deu Eugenia por 4 a 3), Ariston 2 x 1 Kebrada e Manganelli 3 x 0 Miliano. No Planalto: Chapadão 1 x 1 Vila Menck (nos pênaltis, deu Chapadão por 4 a 3), Roma Murão 2 x 0 Resenha, Suorime 0 x 2 Marília, Unidos 0 x 0 Dallas (nos pênaltis, deu Dallas por 4 a 2), Gandaia 0 x 3 VI de Janeiro e Uracan 0 x 1 Vila Bronk´s.

A segunda rodada está agendada para o domingo, dia 4, sempre com partidas às 9, 10h15, 11h30 e 12h45. No Planalto: Ariston x Manganelli, Chapadão x Roma Muran, Marília x Dallas e VI Janeiro x Vila Bronk´s. Na Vila Cretti: Parentes x Maravilha Negra, Urakan Vila Lourdes x Brasília, Que a Secretaria de Esportes definir na questão entre Catadão e Vitória na Guerra enfrentaá o Andorinhas, e Areião x Eugenia.