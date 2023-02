Profissionais da educação passam por capacitação para grade curricular 2019

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de novembro de 2018

Gestores e profissionais da rede municipal de ensino de Carapicuíba participaram, na última semana, no Centro de Formação de Professores, de capacitação e rodas de conversa para o aperfeiçoamento de pontos estratégicos que auxiliam nos processos repassados dentro da sala de aula e que serão aplicados no ano letivo de 2019.

Em palestra ministrada pela psicóloga educacional Kátia Cândido, os profissionais também receberam orientações sobre a valorização dos educadores, inclusão de alunos com deficiência e a importância das atividades extracurriculares na rotina escolar. “Ensinamos muito mais com nossas ações, por isso, temos que ser exemplos e referência aos nossos alunos “, ressaltou Kátia.

A reunião, que teve como objetivo proporcionar o aumento da qualidade no trabalho dos educadores, permitiu ainda aos professores debates e trocas de experiências sobre caminhos e propostas para a melhoria do ensino na grade curricular do próximo ano.

Centro de Formação de Professores

Inaugurado em outubro de 2018, o Centro de Formação de Professores, localizado na rua Sandra Maria – Centro, soma mil metros quadrados em quatro pisos. Preparado para receber gestores, professores e profissionais da Educação, o local foi projetado com auditório e ampla sala de reunião, destinadas a formação e capacitação dos docentes, além de maior conforto e qualidade no atendimento à toda população.