Campeonato Municipal de Futsal – 1ª divisão

Data de Publicação: 24 de outubro de 2018

Futsal 1ª divisão – Rodada define semifinalistas

Domingo, 21, teve rodada de definições no Senninha. O Camaleão despachou o Em Cima da Hora com um 5 a 2 e o Porto carimbou passaporte com um 4 a 2 no Furia. O Marília, também, classificado, deu de 7 a 4 no FDS 12 e o Nova Vida garantiu a vaga na semifinal batendo de 3 a 2 no Bola + 1.

A rodada da fase semifinal será realizada com as partidas Camaleão x Marília e Porto x Nova Vida, no dia 11, no Senninha, em horário a ser definido pela Secretaria de Esportes.