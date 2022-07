Novo Núcleo de Atendimento de Infectologia é inaugurado em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de outubro de 2018

Depois de anos funcionando em instalações precárias no antigo Centro de Especialidades Médicas (CEMM), o Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba (Naic) ganhou um novo prédio ao lado do Pronto Atendimento Vila Dirce (Estrada Ernestina Vieira, 70). A obra foi inaugurada na última sexta-feira (19).

O novo espaço possui 17 salas com acessibilidade, para recepção, atendimento médico, administração, almoxarifado, espaço de reunião, coleta de exames, sala de vacina e núcleo de prevenção. Além de ser equipado com aparelhos modernos, o local recebeu mobília e computadores novos, garantindo conforto, segurança e ambiente de saúde adequado aos carapicuibanos.

O Naic oferece detecção e tratamento para doenças infecciosas, como tuberculose, hanseníase, HIV/Aids, hepatites virais e IST’s (Infecções Sexualmente Transmíssiveis). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Para mais informações, ligue (11) 4202-9583.

Conquistas na saúde



Em quase dois anos, a atual gestão alcançou diversas conquistas na área da saúde, como a inauguração da Policlínica, da UBS Central, do Caps Infantil, da Farmácia Especializada e do Centro de Fisioterapia. Outra importante melhoria foi a informatização das famácias de toda rede básica de saúde, e também a reforma completa do Laboratório Municipal.