Outubro Rosa: mais de 850 atletas correm pela prevenção

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de outubro de 2018

A 2ª Corrida Outubro Rosa, realizada no último domingo, 21, no bairro da Aldeia de Carapicuíba, reuniu mais de 850 corredores. Marcando o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o evento pintou de rosa o panorama do bairro, numa movimentação de apelo à necessidade da prevenção.

Organizada pela Run Eventos Esportivos, a 2ª Corrida Outubro Rosa é uma realização conjunta da Espaço Solução, GPM Comunicação, Aquários Academia e Associação Atlética Correr é Saúde, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, Fikbella Perfumaria, Kim Pães, Carapicuíba Nua e Crua e Grupo Di Ótica, além do co-patrocínio do Plaza Shopping Carapicuíba, Fave Print e Muv Net.

5 Km feminino

Maria das Graças Silva Moreira

Beatriz Akinaga Isidoro

Wanessa de Oliveira Barbosa

Camila Coyado

Jovanete Teixeira de Jesus

5 Km masculino

Jonathas Barbosa dos Santos

Dailton dos Reis Ferreira

Severino José da Silva

Isaque Mendes Guedes

Emanuel Rodrigues Moura

10 Km feminino

Fernanda Raimunda Soares

Nilva Pereira da Silva

Hildene Cardoso de Santana dos Santos

Shirleide Oliveira Cardoso

Margarete Maria Pereira

10 Km masculino

André Alberi de Santana

Idevildo dos Santos Dantas

Marcos Oliveira Paixão

Denis Augusto Patrocínio

Gilvan da Silva Ferreira