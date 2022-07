Campeonato Municipal de Futebol – Menores

Menores – Bola Branca e Malhorca podem ser eliminados

Na quarta rodada da competição, realizada no sábado, dia 27, a primeira partida, entre Bola Branca e Malhorca, terminou com violência. A equipe da Secretaria de Esportes avalia a situação das equipes e a respectiva punição. Nas outras partidas da categoria Sub 17, o Botafogo deu de 4 a 0 no Resenha e o Unidos do Lídia derrotou o Aliança por 3 a 0. O Serrana passou pelo Chute Inicial por 1 a 0.

A próxima rodada define os semifinalistas das categorias Sub 15 e Sub 17 e está agendada para o sábado, 10, com partidas no Niterói e no Inac.