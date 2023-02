Camaleão e Porto decidem o título da Primeira Divisão do Futsal

Data de Publicação: 12 de novembro de 2018

A grande final da Primeirona será com o embate entre as equipes Camaleão e Porto. Na rodada da semifinal, realizada na manhã de domingo, 11, no Ginásio Ayrton Senna, o Camaleão garantiu a vaga na final com um 5 a 3 no Marília. Porto e Nova Vida empataram em 3 a 3. Nos pênaltis, deu Porto por 8 a 7.

A decisão da Primeira Divisão, Camaleão x Porto, está agendada para o dia 25, domingo, às 8h30, no Ginásio Ayrton Senna.