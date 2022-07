Carapicuíba abre novas vagas para cursos no Time do Emprego

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 31 de outubro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, abriu nova turma do curso de orientação do Time do Emprego. O programa capacita jovens a partir de 16 anos em busca da sua primeira oportunidade e adultos que visam recolocação no mercado de trabalho. Serão 12 encontros, de segunda a sexta-feira, que têm o objetivo de preparar o cidadão para estar apto a concorrer às melhores vagas de emprego.

Para efetuar a inscrição, é necessário comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no Ganha Tempo Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce – Plaza Shopping Carapicuíba), até o dia 14 de novembro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas.

A previsão de início do curso é no dia 26 de novembro, das 14h às 17 horas. O programa é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba.