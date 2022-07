Campeonato de Futebol – Confira os resultados

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de novembro de 2018

TAÇA DE OURO – Está definida a primeira fase

A rodada do último final de semana definiu a primeira fase. No sábado, 3, no Niterói, o Camaleão deu de 3 a 1 no Maresias – ambos classificados. No domingo, 4, também no Niterói, o Nacional despachou o Aliança por 1 a 0 e o Planalto carimbou passaporte para a próxima fase com um 2 a 1 no Manchester. O Parceria venceu o Catuense pela contagem mínima. No Inac, o Mary Jane classificou-se com 3 a 2 no Vasco da Gama. Villareal e Barcelona empataram em 1 a 1 e o Palmeirinha derrotou o União Total por 2 a 1.

A segunda fase será realizada no próximo fim de semana, com as partidas Camaleão x Nacional, Mary Jane x Paulistano, Maresias x Barcelona e Planalto x Catuense, em locais e horários a serem definidos pela Secretaria de Esportes.

SELETIVA – Agora são só 8 equipes

A disputa agora envolve oito equipes. Na segunda rodada, realizada no domingo, 4, o Maravilha classificou-se com um 2 a 1 no Parentes e o Brasília derrotou o Urakan Vila Lourdes por 3 a 2, mesmo resultado da vitória do Ariston, em cima do Manganelli. O Roma Murão despachou o Chapadão por 3 a 1 e o Andorinha garantiu a vaga com um 2 a 1 no Catadão. Areião e Eugênia empataram em 1 a 1: nos pênaltis, deu Areião por 4 a 3. Marília e Dallas ficaram no 0 a 0: nos pênaltis, deu Marília por 4 a 2. Outra partida que terminou sem gols foi VI de Janeiro x Vila Bronk´s – nos pênaltis, o Vila Bronk´s carimbou passaporte para a próxima

fase com a vitória por 5 a 4.

A próxima rodada define os semifinalistas e será realizada na Vila Cretti, no domingo, 11, às 9, 10h15, 11h30 e 12h45: Maravilha Negra x Brasília, Andorinhas x Eugênia, Ariston x Roma Murão e Marília x Vila Bronk´s.