Coleta de óleo de cozinha usado cresce nas escolas de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de novembro de 2018

O programa Meio Ambiente nas Escolas da Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Instituto AUÁ, Preserva Recicla e Óleo Concórdia, já apresenta resultados positivos na cidade. A mobilização dos alunos da rede municipal de ensino na campanha “Lugar de Óleo de Cozinha Usado é na Escola” mostrou números inéditos com o aumento de quatro vezes no volume coletado nas unidades escolares.

Intensificado no mês de agosto, o programa tornou as mais de 40 escolas municipais de Carapicuíba pontos de entrega voluntária do óleo usado. Em dois meses, a quantidade cresceu cerca de 400% em relação ao mês de julho, o que representa mil litros de óleo com destinação correta.

Além da campanha, diversas atividades educativas foram desenvolvidas pelos profissionais de educação junto aos alunos, familiares e estabelecimentos comerciais, com o objetivo de conscientizá-los sobre o descarte consciente de resíduos e a importância da preservação ambiental.

Como separar o óleo:

Com a ajuda de um funil, o óleo já frio deve ser despejado em uma garrafa PET, levado à escola mais próxima e depositado nas bombonas do projeto. O óleo de cozinha usado receberá a destinação correta, podendo ser reciclado e transformado em produtos sustentáveis, evitando a contaminação de mananciais.