Inscrições para 36ª Corrida do Peru abrem na segunda-feira

Data de Publicação: 8 de novembro de 2018

A tradicional Corrida do Peru terá sua 36ª edição este ano e as inscrições abrem na próxima segunda-feira, 12. A prova, com percurso de 6,5 km, será realizada no dia 23 de dezembro, com largada e chegada na Praça da Aldeia Jesuítica. A novidade para essa edição é a Caminhada da Família, no Parque da Aldeia, com quatro voltas no lago, somando 2,5 km.

A premiação será realizada com troféus para os primeiros colocados, além de aves: peru (1º colocado), chester (2º colocado) e frango (3º colocado), nas seguintes categorias:

16 a 30 anos – masculino e feminino

31 a 40 anos – masculino e feminino

41 a 50 anos – masculino e feminino

51 a 60 anos – masculino e feminino

51 anos acima – feminino

61 a 70 anos – masculino

71 anos acima – masculino

Histórico – A prova surgiu como uma brincadeira entre amigos, que soltavam um peru nas ruas da Aldeia para comemorar a passagem de ano. A comunidade se envolvia na perseguição e o primeiro que pegasse a ave a levava como prêmio. O tempo passou e a Corrida do Peru evoluiu, mas manteve a tradição de premiar os atletas com um peru congelado.

Para essa edição da prova, as inscrições serão limitadas em 250 participantes, além de 50 para a Caminhada da Família. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de segunda-feira, 12, na Secretaria de Esportes, na avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab 5. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4187-1101 e 4187-7013.