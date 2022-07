Carapicuíba celebra ‘Novembro Azul’ com palestras sobre o câncer de próstata

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 8 de novembro de 2018

Promover ações para conscientizar a população masculina sobre a importância dos exames preventivos e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse é o objetivo da Prefeitura de Carapicuíba durante todo o ‘Novembro Azul’.

No mês de atenção à saúde do homem, os moradores poderão participar de palestras, atividades interativas e rodas de conversa em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). As datas e horários estão disponíveis em cada unidade.

Além disso, a Secretaria de Saúde estenderá as ações aos servidores das repartições públicas, aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e também à terceira idade do Centro de Convivência do Idoso.

“Abraçar a campanha Novembro Azul é importante para conscientizar os homens sobre o cuidado com a própria saúde. Infelizmente, ainda existem desinformação e preconceito acerca do exame de toque retal, mas estamos trabalhando para mudar isso”, explica a secretaria de Saúde.