Carapicuíba recebe unidade do Corpo de Bombeiros

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de novembro de 2018

Na segunda-feira, dia 12, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Governo, anunciou que será implantada na cidade a primeira unidade do Corpo de Bombeiros. A conquista atende a antiga reivindicação da população, que depende de corporações instaladas nos municípios vizinhos.

O Tenente Coronel Humberto Leão, a Capitã Catarina do Corpo de Bombeiros, junto a equipe técnica da Prefeituta já estudam a área para definição da sede do quartel na cidade. “Há três meses começamos as negociações para trazer o Corpo de Bombeiros para Carapicuíba. Agora, já estamos visitando os locais para instalação da unidade. É um sonho da população que se torna realidade”, afirma o prefeito.

Atualmente, as cidades da região Oeste são atendidas pelo 18º Grupamento de Bombeiros, que tem sede em Barueri. Além disso, há subgrupamentos em Osasco e em Santana de Parnaíba.

Em caso de ocorrências em Carapicuíba, homens e viaturas das três unidades são deslocados à cidade. Com um quartel próprio, o objetivo é garantir mais agilidade no atendimento dos chamados.

“Uma cidade com mais de 400 mil habitantes precisa ser rapidamente atendida nas ocorrências dos Bombeiros. Com essa nova unidade, será possível salvar vidas, pois o tempo resposta às emergências irá diminuir significativamente”, conclui o prefeito.