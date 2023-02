Carapicuíba abre 30 vagas para bolsistas mulheres no Programa de Auxílio Desemprego

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 14 de novembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando para ajudar a população. No próximo dia 21 estarão abertas as inscrições no processo seletivo para contratação de bolsistas pelo Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. Ao todo serão 30 vagas disponibilizadas para bolsistas mulheres.

A candidata precisa ter idade superior a 18 anos, ser brasileira ou naturalizada. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com as obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregada há pelo menos um ano, residir em Carapicuíba há no mínimo dois anos e não ser beneficiária de programas sociais como o Bolsa Família.

A bolsista selecionada terá direito a fazer um curso de qualificação profissional e receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 724, vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais seis meses.

Para se inscrever, a candidata deve ir ao Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba (Av. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas), entre os dias 21 e 27 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. A interessada deve levar os documentos necessários, que estão relacionados no edital publicado no portal da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br).

Vale ressaltar que a Prefeitura disponibilizará os nomes dos classificados e selecionados no Diário Oficial do Município de Carapicuíba através do site da cidade.