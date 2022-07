Fim de semana de definições – Campeonatos Municipais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de novembro de 2018

As competições municipais de futebol e futsal terão rodadas de definições nesse fim de semana.

Futebol – No domingo, 11, no Niterói, tem duas finais, às 10h30 e 12 horas: a Taça de Prata (Segunda Divisão) com a partida Vila Iza x Largo da Pólvora, e a Taça de Bronze (Terceira Divisão), entre São Gonçalo e LS Ariston.

A Ouro tem rodada de definição de semifinalistas no domingo, 11. No Niterói, às 9 horas: Maresias x Barcelona. Já no Inac, às 9, 10h30 e 12 horas: Planalto x Catuense, Mary Jane x Paulistano e Camaleão x Nacional.

As categorias de base também definem semifinalistas na rodada de sábado, 10. O Sub 15 tem partidas no Niterói às 8h30 e 10h30: Chute Inicial x Serrana e Ousados da Bola x Aliança. No Inac também tem duas partidas do Sub 15, às 8h30 e 9h30: Meninos da Lusa x Restauração Social e Malhorca x Meninos do Roseira. A categoria Sub 17 joga no Niterói, às 9h30 e 11h30: Chute Inicial x Unidos do Lidia e Ousados da Bola x Aliança.

A Seletiva também tem rodada de definição de semifinalistas no domingo, 11, às 9, 10h15, 11h30 e 12h45: Maravilha Negra x Brasilia, Andorinhas x Areião, Ariston x Roma Murão e Marília x Vila Bronk´s.

Futsal – Domingo tem semifinal da Primeira Divisão no Senninha, às 8h30 e 9h30: Camaleão x Marília e Porto x Nova Vida.