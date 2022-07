LS Ariston é o campeão da Taça Bronze

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de novembro de 2018

O LS Ariston acabou derrotando o São Gonçalo, na final da Taça de Bronze, realizada na tarde de domingo, 11, no Niterói.

Em uma das investidas do LS Ariston, Henrique sofre pênalti. Charles bate e abre o placar: LS Ariston 1 x 0. Numa reação do São Gonçalo, Felipe bate de fora da área, no travessão. Manga aproveita o rebote e faz de cabeça, empatando a partida.

No começo do segundo tempo Charles coloca o LS Ariston novamente na frente. Pouco depois, o São Gonçalo tem a oportunidade do empate, mas Felipe desperdiça o pênalti. No último minuto de partida, em novo pênalti para o LS Ariston, Vinícius bate e decreta: 3 x 1.

Campeão: LS Ariston



Vice-campeão: São Gonçalo

Disciplina – Jacarandá



Defesa Menos Vazada: São Gonçalo

Artilheiro: Norival Ribeiro (Liras)

LS ARISTON – Donavan, Patchuca, Daian, Lazinho, Aguinaldo, Osmar, Vitor, Vinícius, Wilson, Charles, Jorge Henrique, Cosme, Magno, Gabriel, Jeferson, Luiz Felipe, Iraildo e Carlos. Comissão técnica: Juquinha, Léo, Renato, Vinícius e Tiozão.

SÃO GONÇALO – Valber, Andrade, Dinho, Manga, Fabio, Junior, Chico Léo, Augusto, Bugiu, Felipe, Mario, Leo, Aureo, Alemão, Renato, Vitor, Gilvan, Darley, Rafael, Valdeir, Henrique e Robson. Comissão técnica: Jair e Ivonaldo.

Árbitro: Claudinei Félix Arruda

Auxiliares: Lucio Barbosa/Pedro Luiz Pizzo

Mesário: Gentil Junior

Legenda da foto: São Gonçalo, vice-campeão