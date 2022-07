Largo da Pólvora conquista o título da Taça Prata nos pênaltis

Data de Publicação: 12 de novembro de 2018

A grande final da Taça de Prata, realizada na manhã do domingo, 11, reuniu as ruidosas torcidas do Largo da Pólvora e do Vila Iza no Niterói.

Logo no início da partida, Fernando recebe e toca rasteiro, abrindo o placar para o Largo da Pólvora. Pouco depois, Matheus empata a partida. No segundo tempo, as equipes alternam ataques sem êxito nas finalizações e a partida termina empatada.

Nos pênaltis, deu Largo da Pólvora por 4 a 2.

Campeão: Largo da Pólvora

Vice-campeão: Vila Iza

Disciplina – Renegados

Defesa Menos Vazada: Largo da Pólvora

Artilheiro: Vitor Matheus Rocha Magalhães (Juventus)

LARGO DA PÓLVORA – Baioca, Silinho, Ivanildo, Flávio, Risada, Ronaldo, Matheus, Fernando, Waguinho, Kelvin, Renato, Leandro, Dunga, Henrique, Luciano, Clé e Jota.

Comissão técnica: Valmir e Roberto

VILA IZA – André, Bruno, Daniel, Edvaldo, Euglebson, Felipe, José, Leonardo, Lucas, Luis Carlos, Luis Fernando, Marcos Paulo, Marcos Vinícius, Matheus, Melquisedeque, Renato, Robson, Rondinei, Rudge, Wagner e Wellington. Comissão técnica: Reinaldo e Fábio.

Árbitro: Pedro Luiz Pizzo



Auxiliares: Lucio Barbosa/Claudinei Félix Arruda

Mesário: Gentil Junior

Legenda da foto: Vila Iza, time vice-campeão