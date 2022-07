Estão definidos os semifinalistas dos campeonatos municipais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de novembro de 2018

As competições municipais de futebol tiveram definições de semifinalistas no último final de semana.

Na Taça de Ouro teve classificação com goleadas. No domingo, 11, no Niterói, o Barcelona despachou o Maresias por 5 a 0. Já no Inac, o Camaleão carimbou passaporte com um 6 a 1 no Nacional. O Planalto derrotou o Catuense pela contagem mínima, mesmo resultado da vitória do Paulistano, em cima do Mary Jane.

A rodada da semifinal está agendada para o dia 25, no Niterói, às 9h30 e 11 horas: Barcelona x Paulistano e Camaleão x Planalto.

Nas categorias de base, Sub 15 e Sub 17, a rodada de sábado, 10, também definiu semifinalistas. Sub 15: no Niterói, o Serrana classificou-se com um 5 a 3 no Chute Inicial e o Ousados da Bola despachou o Aliança com um 4 a 2. No Inac, Meninos da Lusa e Restauração Social empataram em 2 a 2 (ambos classificados) e o Malhorca venceu o Meninos do Roseira por 4 a 2. No Sub 17, o Unidos da Lídia vai para a semifinal ao derrotar o Chute Inicial por 1 a 0. O Aliança, outro classificado, empatou em 1 a 1 com o Ousados da Bola.

A rodada da semifinal está agendada para o sábado, 24, no Niterói, às 8h30, 9h30, 10h30 e 11h30: Restauração Social x Ousados da Bola (Sub 15), Meninos do Roseira x Aliança (Sub 17), Serrana x Meninos da Lusa (Sub 15) e Unidos da Lídia x Botafogo (Sub 17).

A Seletiva também se aproxima da reta final. No domingo, 11, na Vila Cretti, o Maravilha Negra deu de 3 a 2 no Brasília e o Andorinhas passou pelo Areião por 2 a 1. O Roma Murão derrotou o Ariston por 4 a 2 e o Marília bateu o Vila Bronk´s por 3 a 0.

A rodada da semifinal está agendada para o domingo, 25, no Inac, às 10h30 e 12 horas: Maravilha Negra x Andorinhas e Roma Murão x Marília.