Professores de educação física passam por capacitação em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 13 de novembro de 2018

No último dia 12, a Prefeitura de Carapicuíba, através do Núcleo de Apoio Pedagógico aos Especialistas (Nape) da Secretaria de Educação, promoveu capacitação aos professores de educação física da rede municipal de ensino. A orientação teve como objetivo apresentar técnicas de expressão corporal à serem aplicadas em sala de aula.

Com o tema “Dança Criativa” e ministrada pela profissional Rose Maria de Souza, mestra e atuante na área há mais de 20 anos, a reunião evidenciou aos docentes de educação física do município a importância pedagógica da dança e do gesto corporal para o desenvolvimento do ensino aos alunos.

A palestrante abordou ainda temas como: movimento corporal, autovalorização da profissão e estímulo a continuidade da graduação, além de incentivar a liberdade de criação e o lado critico em cada participante. “Nós professores podemos fazer a diferença na vida dos nossos alunos, os ajudando a tornarem-se cidadãos melhores, e esse é o nosso maior prêmio”, destacou Rose Maria.

Somando mais uma capacitação, a Secretaria de Educação segue com os ciclos de treinamentos periódicos aos professores da rede, aperfeiçoando suas atividades e exercícios, para o aumento da qualidade no ensino de Carapicuíba.