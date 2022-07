Natal Espetacular: enfeites já estão sendo produzidos em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 13 de novembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba está promovendo o projeto ‘Natal Espetacular’, que visa à arrecadação de garrafas pet para a produção de enfeites que serão colocados em pontos da cidade nas festas de fim de ano. A parceria é entre as Secretarias de Assistência Social e Cidadania e Secretaria de Educação, além do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

Entre os dias 17 de setembro e 17 de outubro, mais de 20 mil materiais foram arrecadados nas seis escolas municipais selecionadas como pontos de coleta. Os enfeites já estão sendo produzidos pela equipe treinada para a decoração.

Além de enfeitar a cidade de forma sustentável, o projeto incentiva os alunos a realizar a reciclagem de materiais como as próprias garrafas pets, vidro, metal, entre outros, bem como apresenta a importância da sua reutilização para a preservação do meio ambiente, melhorando nossa qualidade de vida.