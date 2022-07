Carapicuíba realiza vacinação contra o HPV em escolas públicas

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de novembro de 2018

Para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos

Na última semana, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou campanha para intensificar a vacinação contra o vírus HPV. Com o objetivo de imunizar meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos – público alvo da campanha – equipes de saúde se mobilizam para vacinar em escolas públicas do município. As visitas acontecem até o fim do ano letivo.

O vírus HPV, transmitido principalmente pelo contato sexual, infecta regiões de pele e mucosa, podendo causar verrugas e cânceres em homens e mulheres. A vacina para a faixa etária indicada protege os jovens antes do possível contato com o vírus, já que é aplicada quando ainda não iniciaram a vida sexual.

A vacina faz parte do calendário de rotina das Unidades Básicas de Saúde – exceto a USF Vila Dirce. Os adolescentes devem receber duas doses, com intervalo de seis meses, acompanhados por adulto responsável, com cartão SUS e carteira de vacinação. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas.