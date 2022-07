Prefeitura de Carapicuíba investe em escolinhas de esportes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de novembro de 2018

A Prefeitura tem trabalhado para incentivar a pratica de esportes em Carapicuíba, por meio das escolinhas e também pela parceria entre a Secretaria de Esportes e o Sesi-SP, com o programa Atleta do Futuro, que tem o intuito de dar oportunidades para as crianças e jovens da cidade aprenderem diversas modalidades esportivas.

Investir no potencial esportivo de munícipes tem sido a determinação da Prefeitura de Carapicuíba com as Escolinhas de Esportes. As atividades envolvem mais de 7 mil pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos, nas mais diversas modalidades: aeróbico; alongamento; campo; academia; ballet; iniciação esportiva; futsal; vôlei; jazz; ativa geral; kickboxing; basquete; karatê; handebol; judô; jiu-jitsu; kung fu; capoeira; atletismo; zumba; futebol; tênis de mesa e tênis.

Programa Atleta do Futuro

O projeto promove a formação e cultura esportiva, oferecendo, de forma gratuita, diversas modalidades esportivas para crianças e jovens de 6 a 17 anos.

A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo Sesi-SP, que alinha o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes.

As aulas e os conteúdos esportivos são divididos e adequados de acordo com a faixa etária dos alunos em diferentes modalidades.

6 – 8 anos | Fase Multiesportiva

Por meio de atividades recreativas, as crianças começam a desenvolver habilidades motoras fundamentais e capacidades coordenativas bem como despertam o prazer pela prática esportiva.

9 – 10 anos | Iniciação Pré-desportiva

Início dos conceitos e fundamentos básicos de diversas modalidades esportivas, com o desenvolvimento de atividades e jogos adaptados e pré-desportivos.

11 – 12 anos | Esporte 1

Iniciação específica em uma modalidade esportiva, abordando seus princípios e fundamentos básicos.

13 – 14 anos | Esporte 2

Aprofundamento técnico, tático e nas regras da modalidade específica.

15 – 17 anos | Esporte 3

Detalhamento técnico, tático e nas regras da modalidade específica.