Carapicuíba celebra Consciência Negra com apresentações artísticas e culturais

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 22 de novembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, prepara uma programação especial para celebrar o Dia da Consciência Negra (20). O evento acontece nesse sábado, dia 24, das 10 às 20 horas, no Calçadão do Centro, com apresentações culturais e artísticas durante todo o dia.

Entre as atividades, o público contará com atrações para crianças, jovens e adultos, buscando a reflexão sobre a importância da data, que homenageia o líder Zumbi dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência à escravidão no Brasil.

A festa trará oficina infantil de turbante, palestras sobre o tema, roda de capoeira, bandas de Rap, espetáculos de danças, esculturas, oficina de instrumentos, apresentações e exposições preparadas pelos alunos da rede municipal de ensino, além de barracas com comidas típicas em feira gastronômica e de artesanato.

e confira a programação completa