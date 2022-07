Carapicuíba realiza Festa de Santa Catarina em homenagem à padroeira da Aldeia

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 22 de novembro de 2018

No dia 25 de novembro, Carapicuíba realiza mais uma edição da Festa de Santa Catarina, em homenagem à padroeira da Aldeia Jesuítica. Com organização da Comunidade Santa Catarina e apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a festividade tem início às 10h30, na Praça da Aldeia.

A programação começa no sábado, 24, às 19 horas, com levantamento do mastro e Santa Missa aos enfermos. Já no domingo, dia 25, a festa traz a solenidade de encerramento com a celebração da tradicional Missa Campal.

História da padroeira

Santa Catarina, também conhecida como “A Grande Mártir Santa Catarina”, nascida em Alexandria, cidade egípcia, foi instruída na fé cristã. Declarou seu amor a Jesus e Lhe prometeu fidelidade, não se entregando a nenhum homem.

Aos 17 anos, Catarina sofreu perseguição do Imperador Maximino Daia – grande contestador da fé cristã – que encantado com sua beleza e apaixonado, recebeu rejeição ao seu pedido de casamento. Inconformado, o imperador romano convocou 50 filósofos com a missão de convencerem a jovem sobre a inexistência de Deus. Entretanto, Catarina, com sua inteligência, conhecimentos filosóficos e sobretudo amparada em sua fé, reverteu a situação e converteu os 50 homens ao cristianismo.

Maximino derrotado e enfurecido, ordenou morte aos sábios e condenou Catarina ao suplício da roda (conjunto de quatro rodas com pontas de ferro). Porém, ao iniciarem a tortura, um raio destruiu as rodas ao pequeno sinal da cruz e à oração de Catarina. Essa passagem na vida da Santa é considerada prova da fé e devoção a Cristo.

Por fim, o dia 25 de novembro foi então dedicado à Santa Catarina de Alexandria, após sua decapitação, também ordenada pelo imperador.