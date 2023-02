Camaleão é bi-campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de novembro de 2018

A grande final do Campeonato Municipal de Futsal – Primeira Divisão, realizada no domingo, 25, no Ginásio Ayrton Senna, colocou frente a frente as mesmas equipes da final do ano passado: Camaleão e Nova Vida.

Em jogo equilibrado, as equipes alternam ataques sem êxito nas finalizações. O primeiro gol só veio aos 13 minutos: Gabriel toca para Tchan, de dentro de área, abrindo o marcador para o Camaleão. Pouco depois, Birão recebe de Gabriel e amplia: Camaleão 2 x 0. A reação do Nova Vida vem com o gol de Cleiton. Em seguida, Alex, numa bomba do meio da quadra, empata a partida.

No segundo tempo, as equipes voltam decididas e se empenham nos ataques, exigindo grandes defesas de ambos os goleiros. Aos 10 minutos, Gabriel bate de fora da área e desempata: Camaleão 3 x 2. O Nova Vida reage, mas o Camaleão quer o bicampeonato. Aos 15 minutos, Bruninho toca na saída do goleiro e amplia: 4 x 2. A partida fica ainda mais acirrada e, faltando 2 minutos, Fernandinho recebe e bate rasteiro: Camaleão 5 x 2. Nos últimos segundos de partida, Alex desconta para o Nova Vida. Com a vitória por 5 a 3, o Camaleão conquista o bicampeonato.



Campeão – Camaleão



Vice-campeão – Nova Vida



Troféu Disciplina – Nova Vida

Defesa Menos Vazada – Nova Vida

Artilheiro – Luiz Henrique, o Birão (Camaleão)



CAMALEÃO – Juliano, Diego, Birão, Dodo, Gabriel, Fernandinho, Bruninho, Adrianinho, Lucas Adão, Tchan, Matheus, Alan, Hiago, Renatinho e Guilherme. Comissão técnica: Jhonata, Elizeu, Alemão e Juriti.



NOVA VIDA – Alex, Cleiton, Caio, Sandro, Antonio Elivaldo, Antonio Barbosa, Wilson, Naldmon, Wilson, Willians, Michel, João e Davi. Comissão técnica: Cicatriz e Carlito.



Árbitro: Vitor Silva Ferreira



Auxiliar: André Simões



Anotador: Jhonatan dos Santos Ferreira



Cronometrista: Flávio Gonçalves dos Santos

Legenda da foto: Nova Vida, vice-campeão