Chuvas adiam definições

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de novembro de 2018

As rodadas de definições da Taça de Ouro e da Seletiva foram adiadas devido às fortes chuvas que se abateram sobre a cidade na madrugada do último domingo.

Os embates da Taça de Ouro (Barcelona x Paulistano e Camaleão x Planalto) e os da Seletiva (Maravilha Negra x Andorinhas e Roma Murão x Marília) definem finalistas e serão realizados no domingo, 2, em locais e horários a serem definidos pelas Secretaria de Esportes.

Sub 17 e Sub 15 definem finalistas

As categorias de base definiram finalistas no sábado, 24, com rodada realizada no Niterói. No Sub 15, Restauração Social e Ousados da Bola empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Ousados da Bola por 7 a 6. Ocorre que a equipe foi punida por não ter bola na partida, e perdeu ponto. Classificado, então, a equipe do Restauração Social. Serrana e Meninos da Luza também terminaram em 2 a 2. Nos pênaltis, o Serrana garantiu a vaga na final: 4 a 2. Restauração Social e Serrana se enfrentam pelo título do Sub 15, sábado, 1, às 9 horas, no Niterói.

No Sub 17, o Meninos do Roseira despachou o Aliança por 5 a 0, e o Unidos da Lídia classificou-se ao vencer o Botafogo por 1 a 0. Meninos do Roseira e Unidos da Lidia jogam pelo título do Sub 17, sábado, 1, às 10 horas, no Niterói.