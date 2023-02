Carapicuíba celebrou Dia da Consciência Negra

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 26 de novembro de 2018

Neste mês de novembro, período em que comemora-se o “Dia Nacional da Consciência Negra”, Carapicuíba realizou ações e eventos de mobilização social, organizados em praças e escolas da cidade. A tradição e a cultura foram representadas através de pinceladas em papel, quadros e artesanatos confeccionados com materiais descartáveis, música, dança e culinária.

O turbante, adereço símbolo marcante na cultura africana, recebeu espaço de destaque na celebração realizada pelas Secretarias de Cultura e Educação no último sábado, dia 24, no Calçadão do centro. O público presente pôde interagir nas oficinas de turbante, preparando o enfeite na hora.

Músicas e comidas típicas também estiveram presente na comemoração. Baianas prepararam acarajé, abará e bobó de camarão, todas devidamente a caráter. Apresentações culturais e artísticas com artistas locais durante todo o dia completaram a festa. Alunos da escola Miguel Costa desfilaram a moda, beleza e diversidade cultural negra.

O evento contou ainda com a tenda de exposição com os trabalhos desenvolvidos pelas crianças das escolas municipais. Simultaneamente, todas as 47 unidades da rede de ensino também abriram as portas para as exposições, que tiveram o objetivo de despertar a reflexão e o conhecimento da importância da tradição africana.