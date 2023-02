Carapicuíba abre inscrições para Educação de Jovens e Adultos 2019

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 27 de novembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, abre inscrições para jovens e adultos que desejam iniciar ou concluir o ensino fundamental. O programa EJA possibilita a inclusão do cidadão à vida social e profissional. As vagas são para as turmas de 2019, da 1ª à 4ª série.

Para se inscrever é necessário ter mais de 15 anos e comparecer pessoalmente às escolas municipais Emef Nai Molina do Amaral (rua Serra das Agulhas Negras, 199 – Jardim Planalto) ou na Emef Noemy da Silveira (avenida Pitangueira, 20 – Jardim Santa Brígida). As inscrições seguem até dia 21 de dezembro e os documentos necessários são: cópia do RG e CPF, uma foto 3×4 e comprovante de endereço atualizado.

Programa EJA

O programa Educação de Jovens e Adultos – EJA tem como proposta incluir e atender as pessoas que, por questões sociais ou pessoais, encontraram dificuldades para continuar os estudos no período tradicional de formação, e agora possuem a oportunidade de concluir ou completar o ensino básico.

Informações:

Emef Nai Molina – Telefone: 4187-3084

Emef Noemy da Silveira – Telefone: 4186-3161