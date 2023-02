Handebol atrai crianças para as escolinhas de Carapicuíba

Data de Publicação: 27 de novembro de 2018

A Prefeitura tem trabalhado para incentivar a prática de esportes em Carapicuíba, por meio das escolinhas e também pela parceria entre a Secretaria de Esportes e o Sesi-SP, com o programa Atleta do Futuro, que tem o intuito de dar oportunidades para crianças e jovens da cidade aprenderem diversas modalidades esportivas.

Dentre elas, o handebol vem se destacando com alguns jovens talentos. Ao todo, são 121 alunos matriculados, meninos e meninas, nas aulas da escolinha da Praça da Árvore. A prática consiste em ensinar as crianças e aos jovens os fundamentos básicos e as técnicas do esporte.

Laura Gonçalves Bispo, 13 anos, demonstrou satisfação com o andamento das atividades. “Comecei aqui em julho de 2017 e já evoluí muito. Hoje o meu sonho é ser jogadora profissional de Handebol”.

A Prefeitura de Carapicuíba também oferece outras modalidades esportivas: aeróbico; alongamento; campo; academia; ballet; iniciação esportiva; futsal; vôlei; jazz; ativa geral; kickboxing; basquete; karatê; handebol; judô; jiu-jitsu; kung fu; capoeira; atletismo; zumba; futebol; tênis de mesa e tênis.