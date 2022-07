Munícipes beneficiários do Bolsa Família precisam retirar o Cartão de Monitoramento até dia 14

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 28 de novembro de 2018

O prazo limite para a retirada do Cartão de Monitoramento do Bolsa Família foi prorrogado. Os beneficiários do programa precisam comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo ou Central de Cadastro Único (CadÚnico) até o dia 14/12.

Após isso, o munícipe deverá levar o Cartão até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. Quem não retirar e levar seu cartão terá o benefício bloqueado.

O Cartão de Monitoramento auxilia no acompanhamento das condições de saúde dos munícipes que são beneficiados pelo programa Bolsa Família.

Confira os endereços e telefones dos locais de retirada e não se esqueça de levar seu cartão do SUS e RG:

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo

Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

Fone: (11) 4181-2251

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira

Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

Fone: (11) 4146-9431

CRAS III – Maria Rosa da Conceição

Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

Fone: (11) 4189-2745

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito

Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

Fone: (11) 4146-3243

CRAS V – José Elysiário Ribeiro

Avenida Celeste, 202/210 – Centro

Fone: (11) 4164-1518

Central do Cadastro Único

Avenida Celeste, 178 – Centro

Fone: 4185-3772