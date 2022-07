Prefeitura realiza mais de 6 mil serviços de manutenção na rede elétrica

Data de Publicação: 29 de novembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, realizou mais de 6 mil serviços de manutenção na rede elétrica da cidade entre os meses de fevereiro e outubro de 2018. O balanço aponta 6.556 ações realizadas.

Além dos serviços de limpeza e manutenção geral, as equipes trabalharam na implantação de nova iluminação pública em diversas vias, praças e pontos escuros do municipio, com o total de 52 novos postes e 275 luminárias.

As avenidas Victório Fornazaro, Consolação, Marginal do Cadaval, Inocêncio Seráfico e estrada da Fazendinha também receberam nova iluminação neste ano.

Vale ressaltar que segue em andamento a obra no Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu). A principal via de ligação de Carapicuíba com as cidades vizinhas terá iluminação em LED em toda a sua extensão. Só neste trecho serão instalados 127 postes e 292 luminárias.

Furto de cabos

Infelizmente, o furto de cabos de energia tem se mostrado empecilho para que a Prefeitura alcance a qualidade desejada no atendimento à população. No mesmo período foram furtados cerca de 8 mil metros de cabos.

Denuncie

Guarda Civil Municipal (GCM): 4183-5229

Polícia: 190

Secretaria de Infraestrutura: 4184-1146