Prefeitura de Carapicuíba e Rede Globo realizam plantio de 250 mudas no projeto Verdejando

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 30 de novembro de 2018

Além disso, administração municipal realizou obras de escadão e rotatória “verde” na Cohab

Na quinta-feira, dia 29, Carapicuíba recebeu o “Verdejando”, iniciativa da Rede Globo. A Prefeitura revitalizou um espaço no bairro da Cohab, que agora possui escadão com grafite e nova rotatória, palco de uma das ações de plantio que transformou-se na “aquatória verde”, além de receber as mudas, a rotatória é regada pela nascente que existe no local.

Participaram do plantio os alunos da Escola Municipal Argeu Silveira Bueno, integrantes do programa Jepoe, moradores da comunidade e a equipe da Secretaria do Meio Ambiente. As crianças também acompanharam oficinas de pintura.

No município de Carapicuíba, o ‘Verdejando’ contribuiu com o trabalho desenvolvido pelo projeto da comunidade local “Ressavanar”, em busca da preservação da área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado que vai ganhar, além do plantio coletivo e de oficinas de reconhecimento de biomas, um pequeno lago abastecido por uma nascente atualmente desperdiçada na sarjeta. Foram plantadas mais de 250 mudas.

O ‘Verdejando’ incentiva o olhar sobre o verde e aborda, ainda, a relação direta entre a sua preservação e a da água, além de informar sobre o aquecimento de São Paulo e as consequências deste processo, percebidas em verões cada vez mais quentes com chuvas muito intensas. Para isso, entram em pauta, tanto nas matérias do Jornalismo da Globo como nas atividades realizadas em parceria com especialistas pelas ruas das cidades, temáticas como permeabilidade do solo, jardins de chuva, ilhas de calor e áreas de manancial.

A iniciativa é apoiada pela Prefeitura de Carapicuíba,pelo projeto Ressavanar e Anjos da Mata Atlântica. Visite a aquatória na Rua Tambaú e o escadão de acesso ao Campo do Niterói.