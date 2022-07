Barcelona e Planalto na final

Data de Publicação: 3 de dezembro de 2018

Domingo, 2, teve definição de finalistas da Taça de Ouro, no Niterói. O Barcelona classificou-se com um 3 a 2 no Paulistano. O Planalto enfrentou o Camaleão, campeão do ano passado, e acabou vencendo por 1 a 0.

Barcelona e Planalto classificados repetem a final da Prata de 2017 (dia 22 de outubro, no Niterói, quando o Planalto venceu por 3 a 1).

A grande final da Taça de Ouro está agendada para domingo, dia 9, no Niterói, às 10h30.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – Seletiva

Andorinhas e Roma Murão decidem

A rodada de domingo, 2, no Niterói, definiu os finalistas da Seletiva. Maravilha Negra e Andorinhas terminaram a partida sem gols. Nos pênaltis, deu Andorinhas por 5 a 4. O Roma Murão venceu o Marília por 1 a 0.

Andorinhas e Roma Murão fazem a final no domingo, dia 9, no Niterói, às 9h15.

Legenda da foto: Andorinhas (Branco-Azul) x (Preto-Branco) Maravilha Negra