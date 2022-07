Carapicuíba promove encontro de encerramento do aniversário da Loas

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2018

Técnicos da área participam de palestra com informações e capacitação

Encerrando os meses de comemoração do aniversário da Loas (Lei Orgânica de Assistência Social), a Prefeitura de Carapicuíba promoveu na última sexta, dia 30 de novembro, um encontro entre os profissionais e técnicos da Assistência Social e Cidadania do município.

No evento foram feitas apresentações do balanço de trabalho realizado pela Assistência Social em 2018 – com amparo na Loas – e discussão sobre a busca por mais direitos para os serviços assistenciais, coordenada por membros do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) de Carapicuíba.

O encontro marcou o encerramento da comemoração pelos 25 anos da Loas, completados neste mês de dezembro.

Benefícios da Loas

Por meio desta Lei, o cidadão possui o amparo legal para ter direito e acesso aos benefícios que necessita. O munícipe que se encontra em alguma situação de vulnerabilidade social deve procurar um dos cinco Cras (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade e realizar seu Cadastro Único, para ter direito aos benefícios aos quais se enquadrar.

Confira os endereços de todos os Cras:

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo

Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

Fone: (11) 4181-2251

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira

Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

Fone: (11) 4146-9431

CRAS III – Maria Rosa da Conceição

Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

Fone: (11) 4189-2745

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito

Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

Fone: (11) 4146-3243

CRAS V – José Elysiário Ribeiro

Avenida Celeste, 202/210 – Centro

Fone: (11) 4164-1518

Central do Cadastro Único

Avenida Celeste, 178 – Centro

Fone: 4185-3772