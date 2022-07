Carapicuíba realiza Semana de Mobilização contra a Dengue

Data de Publicação: 4 de dezembro de 2018

As chuvas de verão estão chegando e, com elas, possíveis criadouros de dengue. Por isso, de 26 a 30 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a Semana de Mobilização contra a Dengue, por meio de parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação.

Com o objetivo de informar e promover conscientização sobre a doença e formas de combate ao Aedes aegypti, alunos das Emeis e Emefs participaram de atividades educativas sobre o tema. Produções artísticas, palestras, teatros e filmes infantis fizeram parte da programação.

“As crianças aprendem e ainda levam o conhecimento para casa, ensinando a família sobre como combater a dengue. Elas realmente se preocupam em evitar água parada. Ficam de olho e cobram os pais”, conta a coordenadora pedagógica da Emei Ciranda da Criança.

A mobilização se estendeu às unidades de saúde básica, escolas municipais e aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Os locais receberam vistorias e orientações para evitar focos do mosquito.

Patrulha da Dengue

Vale destacar que diariamente diversas equipes percorrem os bairros da cidade, por meio do programa ‘Patrulha da Dengue’. Em 2017, os agentes de saúde de Carapicuíba visitaram cerca de 70 mil residências, orientando os moradores com ações de combate ao Aedes aegypti.