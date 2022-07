Prática de tênis desperta o interesse de crianças e jovens na escolinha de Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2018

A Prefeitura tem trabalhado para incentivar a prática de esportes em Carapicuíba, por meio das escolinhas e também pela parceria entre a Secretaria de Esportes e o Projeto Bola Dentro, que tem o intuito de expandir a criação de oportunidades para jovens e adolescentes através do tênis.

Com mais de 100 alunos matriculados na unidade do Parque Gabriel Chucre, as aulas acontecem todos os dias, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com uma hora cada.

Pedro Henrique, 10 anos, é aluno na unidade e disse estar gostando do projeto. “Estou fazendo muitos amigos e curtindo a prática desse esporte. Quero seguir carreira no futuro”.

Mãe do garoto, Elaine Cristina, 37 anos, afirmou estar contente com o desenvolvimento do filho nas aulas. “Estou feliz em ver meu filho praticando essa modalidade esportiva. Ele gosta muito de vir para cá e interagir com as outras crianças”.

O professor Rafael Amorim, 24 anos, explicou como funcionam as aulas. “São divididos grupos por faixa etária. O primeiro é de 7 a 9 anos, o segundo de 10 a 12 e o terceiro de 10 a 17 anos. Os alunos ganham passe escolar e o lanche. Com os mais novos eu ensino os fundamentos e faço um treino recreativo. Já os mais velhos eu coloco para fazerem exercícios físicos e já irem desenvolvendo essa parte”.

E ainda têm vagas para que crianças e jovens (meninos e meninas), de 7 a 17 anos, possam praticar tênis e adquirir conhecimentos como: regras, noções de arbitragem e encordoamentos da raquete. Para se inscrever é necessário ir ao contêiner, localizado ao lado da quadra de tênis do parque e apresentar a cópia do RG e comprovante de residência.

A Prefeitura de Carapicuíba também oferece outras modalidades esportivas: aeróbico; alongamento; campo; academia; ballet; iniciação esportiva; futsal; vôlei; jazz; ativa geral; kickboxing; basquete; karatê; handebol; judô; jiu-jitsu; kung fu; capoeira; atletismo; zumba; futebol; tênis de mesa e tênis.