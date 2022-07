Após 1 ano em novas instalações, Farmácia Especializada dobra o número de atendimentos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2018

Inaugurada há um ano pela administração municipal, a nova Farmácia Especializada de Carapicuíba dobrou o número de atendimentos. Desde novembro de 2017, o serviço recebeu 70 mil moradores para retirada de medicamentos, realização de cadastro e esclarecimento de dúvidas.

O aumento é resultado da estrutura moderna em local acessível e seguro. As novas instalações contam com sistema totalmente informatizado, expansão do quadro de funcionários e capacitação da equipe. Em média, a duração do atendimento passou de três horas para 30 minutos.

Localizada no Plaza Shopping Carapicuíba, a Farmácia Especializada conta ainda com atendimento individualizado, televisão, nova mobília e ar-condicionado, proporcionando conforto e ambiente de saúde adequado aos carapicuibanos.

É importante lembrar que durante muitos anos, quem precisava de remédios de alto custo (Componente Especializado) precisava ir até o Centro de Especialidades Médicas (CEMM), em local inapropriado e precário, onde os cadastros eram realizados manualmente. Com a mudança, o programa Dose Certa também passou a funcionar nas novas instalações.

A Farmácia Especializada atende de segunda a sexta-feira na estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba – piso térreo), das 8 às 18 horas. Para saber como ter acesso aos medicamentos acesse o site oficial da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br ou ligue nos telefones (11) 4182-2014 / (11) 4184-1133.