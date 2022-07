Rede Globo e Prefeitura realizam “Arte na Rua de Natal” e levam música para a população

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2018

Apresentações gratuitas acontecem na quinta-feira (13/12) no Calçadão

Dezembro é sinônimo de celebração. Por isso, a Rede Globo em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba realiza o “Arte na Rua de Natal” no Calçadão. A cidade recebe o projeto pelo segundo ano consecutivo. A iniciativa leva apresentações musicais gratuitas para o público que circula diariamente nas ruas.

Na quinta-feira (13), a partir das 11 horas, quem passa pelo Calçadão de Carapicuíba vai contar com as apresentações de artistas como Verde Lins e Pena Branca, Suellen Luz e Sax in The Beats.

O “Arte na Rua” é uma iniciativa da Globo que valoriza a arte, levando cultura e entretenimento gratuitos para o cotidiano da população de São Paulo e da Grande SP. Desde 2014, a iniciativa já ofereceu às pessoas mais de 200 atrações, quase dois mil artistas em 500 apresentações, por 120 locais diferentes da Grande São Paulo.

Serviço

Arte na Rua de Natal

13/12 – quinta-feira

CALÇADÃO CARAPICUÍBA

11h – Verde Lins e Pena Branca

12h – Suellen Luz

13h – Sax in The Beats

Confira a programação completa em sp.globo.com/natal

Programação gratuita e livre