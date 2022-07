Carreta Itinerante do Museu Catavento chega a Carapicuíba

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2018

Entre os dias 13 e 14 de dezembro, Carapicuíba recebe o Museu Catavento Itinerante. Parceria entre a Secretaria de Cultura da Prefeitura e Governo do Estado, a carreta traz diversos experimentos científicos, ficará estacionada no bolsão do Centro, ao lado da Praça das Bandeiras, com visitação gratuita aberta ao público das 9 às 16 horas.

O projeto “Museu Catavento – a ciência mais perto de você”, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura, percorre os diversos municípios do Estado de São Paulo com o objetivo de levar as apresentações sobre ciência, de forma simples, divertida e interativa.

Durante a visitação, o público poderá conhecer nove experimentos:

Bancada dos Venenosos

Apresenta alguns animais conhecidos como perigosos que podem ter seus venenos utilizados para produção de remédios.

Gerador Van de Graaff

Experimento de altas tensões elétricas, que transferias para o nosso corpo deixam os cabelos em pé.

Pista de Embriaguez

Simula o efeito visual da embriaguez. O objetivo é andar na pista sem encostar nos obstáculos.

Bicicleta Geradora

Roda movimentada por pedais, transformando energia mecânica (produzida pela pessoa que pedala) em energia elétrica, utilizada para acender um painel.

Gire como Patinadores

Reproduz o giro de uma bailarina. Quanto mais próximo o corpo está do centro do equipamento maior a concentração de massa, aumentando a velocidade de giro.

Terrário

Microecossistema reproduzido dentro de um recipiente fechado, com plantas, terra, água e ar. Para que haja vida é necessária a exposição à luz, que possibilita a fotossíntese.

Exposição Paisagens Cósmicas

A exposição leva o visitante a explorar o Universo por meio de imagens em uma viagem

da Terra ao Big Bang.

Água e óleo

Essa instalação demonstra que água e óleo não se misturam, e explica o fenômeno através da diferença de polaridade e densidade dos líquidos.

Globo do Relevo

É possível observar os relevos formados em nosso planeta em decorrência do constante movimento das placas tectônicas.