Prefeitura de Carapicuíba inaugura nova iluminação do Corredor Oeste nesta sexta-feira

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 7 de dezembro de 2018

Nesta sexta-feira, dia 7, às 19h, a Prefeitura de Carapicuíba vai inaugurar a nova iluminação do Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu).

Esta é mais uma ação para proporcionar à população uma cidade mais segura, organizada e eficiente. São 127 portes e 292 novas luminárias LED instaladas em toda a extensão das vias.

Em 2018 a Prefeitura instalou nova iluminação em importantes avenidas da cidade. A Marginal do Cadaval e Estrada da Fazendinha receberam mais de 300 luminárias brancas e de LED, além de cabeamento subterrâneo. Já na Inocêncio Seráfico foram instaladas 179 lâmpadas de LED. Na Consolação (centro) foram instaladas 50 novas luminárias LED. A avenida Victório Fornazaro também recebeu 100 novas luminárias e lâmpadas metálicas.

“Esse é o maior programa de iluminação da história de Carapicuíba. Estamos trabalhando muito para melhorar a cidade em todas as áreas. Ruas e avenidas mais iluminadas contribuem para a segurança da população”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Iluminação de Natal

Vale ressaltar que após a inauguração da iluminação do Corredor Oeste também será inaugurada a iluminação das luzes e árvore de Natal, na avenida Consolação, em frente ao portal. O evento terá a chegada do Papai Noel, apresentação do coral da Emef Nai Molina e outras atrações.