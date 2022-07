Serrana é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2018

O Serrana é o grande campeão da categoria Sub 15. A final foi realizada no sábado, 8, no Niterói.

Alternando ataques, as equipes se estudam, com poucas chances de gol. Até que, no último lance do primeiro tempo, Henzzo aproveita o bate rebate e chuta no canto, abrindo o placar. Serrana 1 x 0.

No segundo tempo as investidas não resultam em gols. Nos acréscimos, José Ramos recebe dentro da área, livre de marcação, e toca na saída do goleiro. Serrana 2 x 0.

Serrana papa o título, Troféu Disciplina e a artilharia.

Campeão: Serrana



Vice-campeão: Restauração Social

Disciplina – Serrana

Defesa Menos Vazada: Restauração Social

Artilheiro: José Ramos (Serrana)

SERRANA – Pedro Henrique, Carlos Alberto, Leonardo Nunes, Kaue Melo, Marcelo Araújo, Daniel Silva, Kayque Melo, Henzzo Rafael, Erick Cavalcante, Guilherme Santos, José Ramos, Barreto, Kauan, Gordão, Gustavo Foca, Thiaguinho, João Filé, Igor Cabeçote e Michael Gomes Comissão técnica: Nei, Weslei e Beiço.

RESTAURAÇÃO SOCIAL – Gustavo, Marcos Vinicius, Luis Antonio, Deivid Santos, Samuel Junior, Vitinho, Gadiel Jesus, Ryan Santos, Anthony Santos, Fabio Lopes, Renatinho, Lazaro, Nego Nilson, Quito, Moisés, Tetéu, Tio Pool e Diogo. Comissão técnica: Thiago Campos.

Árbitro: Olival Santos Oliveira

Auxiliares: Lucio Barbosa de Oliveira/Reginaldo Soares dos Santos

Mesário: Vitor Hugo Alexandre

