Planalto vence Barcelona e leva a Taça de Ouro

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2018

Planalto e Barcelona se enfrentaram na grande final da Taça de Ouro, realizada no domingo, 9, no Niterói.

As equipes alternam ataques sem êxito nas finalizações. No finalzinho do primeiro tempo, Ciê desce rápido pela esquerda, dribla a zaga e bate rasteiro: Planalto 1 x 0.

No segundo tempo o Barcelona vem disposto ao empate, mas o Planalto quer o título. E a disputa fica ainda mais acirrada, para festa das ruidosas torcidas. Mas o domingo era do Planalto, grande campeão da Taça de Ouro 2018.

Campeão: Planalto

Vice-campeão: Barcelona

Disciplina – Paulistano

Defesa Menos Vazada: Planalto

Artilheiro: Lucas Adão (Camaleão)

PLANALTO – Bolívia, Samuel, Leo, Felipe, Ciê, Rodolfo, Nando, Danilo, Xandi, Vinícius, Léo Ribeiro, Maicon, Gê, Tiago, Guilherme, Emerson, Feitosa, Diego, Rondi, Tatá e Haga. Comissão técnica: Paulo e Gilberto.

BARCELONA – Ancelmo, Antonio, Alessandro, Besga, Chopão, Chorão, Nilmar, Abelha, Buião, Buba, Henrique, Mistura, Tom, Leandro, Carrara, Fernando, Robinho, Angelo, Kainã, Madger, Pão, Juninho e Anderson. Comissão técnica: Duzinho, Douglas, Claudinho, Lelo, Azenir, Zé Barbosa e Preto.

Árbitro: Camilo Morais Zarpelão

Auxiliares: Pedro Luiz Pizzo e Ari Junior.

Mesários: Marcos Matos / Pedro Matos

