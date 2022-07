Roma Murão vence Andorinhas na final

10 de dezembro de 2018

Roma Murão e Andorinhas fizeram a final da Seletiva, no último domingo, 9, no Niterói. A competição teve largada em outubro, com 32 equipes, em eliminatória simples, valendo duas vagas na Taça de Bronze 2019.

Logo aos 12 minutos, um lance de mão na bola dentro da área resulta em pênalti para o Roma Murão. Wanderson bate e abre o placar. Carlozan desconta para o Andorinhas. No finalzinho do primeiro tempo, Léo Bahia coloca o Roma Murão na frente: 2 x 1.

No segundo tempo o Andorinhas corre pelo empate, possibilidade reforçada nas duas expulsões do Roma Murão. Mas aquela manhã foi do Roma Murão, que leva o título com a vitória por 2 a 1.

Campeão: Roma Murão

Vice-campeão: Andorinhas

Disciplina – Maravilha Negra

Defesa Menos Vazada: Roma Murão

Artilheiro: Eduardo (Maravilha Negra)

ROMA MURÃO – Léo Bahia, Elegança, Luri, Eduardo, Wanderson, Egito, Henrique, Mineiro, Thiago, Cesar Augusto, Jhonson, Cesar Maciel, Gabriel e Jean. Comissão técnica: Adriano e Josimar.

ANDORINHAS – Julinho, Marivaldo, Ailton, Gabriel, Thiago, José, Renato, Carlozan, Danilo, Luiz, Vitor, Paulo, João Vitor, Lucas, Bruno, Evaldo, David, Juninho, Otavio e Douglas. Comissão técnica: Welis e Douglas.

Árbitro: Claudinei Felix

Auxiliares: Pedro Luiz Pizzo e Ari Junior

Mesários: Marcos Matos / Pedro Matos

