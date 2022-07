Time Meninos do Roseira conquista o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de dezembro de 2018

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – Sub 17

Vencendo o Unidos da Lídia, o Meninos do Roseira papou o título da competição, na final realizada no sábado, 8, no Niterói.

Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Matheus Ryan aproveita uma falha do goleiro e abre o placar: Roseira 1 x 0.

No segundo tempo, em duas jogadas parecidas e seguidas, Gabriel Floriano recebe passe na entrada da área e bate na saída do goleiro, dando números finais à partida. Meninos do Roseira 3 x 0.

Campeão: Meninos do Roseira

Vice-campeão: Unidos da Lidia

Disciplina – Chute Inicial



Defesa Menos Vazada: Unidos da Lídia

Artilheiro: Robert Lima (Meninos do Roseira)



MENINOS DO ROSEIRA – Vinicius Santos, Robert Lima, Jefferson Sousa, Roberth Marques, Jonny Alves, Guylherme Nascimento, Matheus Ryan, Wenderson Nunes, Gabriel Floriano, João Vitor Silva, Marcos Vieira, Anderson Morais, Bruno Silva, Cleiton Wenceslau, Daniel Santos, David Monteiro, Erick Rodrigues, Kauan Diniz e Moisés Bezerra. Comissão técnica: 7 Mil e Francisco.



UNIDOS DA LÍDIA – Hugo Rocha, João Vitor, Higor Vieira, Paulo Henrique Cruz, Junior Meireles, Renan Nascimento, Euller Alves, Marcos Oliveira, Clevison Silva, Thomas Valentim, Raul Santos, Kelvyn Lima, Kesley Oliveira, Vinícius da Silva, Yuri Leite e Luiz Henrique Silva. Comissão técnica: Luiz Cesar Campos e Gustavo Matiussi.

Árbitro: Lucio Barbosa de Oliveira



Auxiliares: Olival Santos Oliveira/Reginaldo Soares dos Santos

Mesário: Vitor Hugo Alexandre