Prefeitura de Carapicuíba realiza obras de melhorias na cidade

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, realizou diversas ações de melhorias para a cidade nas últimas semanas.

Na região da Cohab II, as equipes trabalharam na obra do escadão e da rotatória verde, que recebeu mudas plantadas pela comunidade por meio da iniciativa do Verdejando, da Rede Globo.

A praça que fica localizada na Marginal do Cadaval foi revitalizada. Já a rua Los Angeles, no Jardim Maria Beatriz, recebeu limpeza e fresa de asfalto para melhorar o trafego no local. A praça que fica localizada na região também foi revitalizada.

E teve pintura das guias e operação tapa-buraco nas avenidas Dep. Emílio Carlos, Rui Barbosa, Victório Fornazaro, Teixeira Lott e na rua Bias Fortes. Já na estrada do Jacarandá foi realizada a operação de limpeza de boca de lobo.