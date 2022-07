Iniciação esportiva incentiva crianças a praticarem esportes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

A Prefeitura tem trabalhado para incentivar a prática de esportes em Carapicuíba, por meio das escolinhas e também pela parceria entre a Secretaria de Esportes e o Sesi-SP, com o programa Atleta do Futuro, que tem o intuito de dar oportunidades para as crianças e jovens da cidade aprenderem diversas modalidades esportivas.

A iniciação esportiva é a primeira modalidade praticada pelas crianças que buscam entender e entrar no mundo do esporte. As atividades são divididas de acordo com a faixa etária.

Dos 6 aos 8 anos começa a Fase Multiesportiva, na qual por meio de atividades lúdicas, as crianças começam a desenvolver habilidades motoras fundamentais e capacidades coordenativas bem como despertam o prazer pela prática esportiva.

A outra fase é a Iniciação Pré-desportiva. Crianças de 9 a 10 anos começam a aprender os conceitos e fundamentos básicos de diversas modalidades.

Ex-jogador profissional de handebol, com passagens pelo São Paulo e Guarulhos, Ricardo Osvaldo, 38 anos, comentou sobre o desenvolvimento das atividades.

“Trabalho com as crianças diversas modalidades de uma forma divertida para desenvolver a coordenação, noção de tempo, espaço, força e regras do jogo. Isso ajuda os pequenos a não terem dificuldades para bater uma bola no chão, recebe-la e realizar as outras ações da modalidade quando estiverem maiores”, explicou o treinador.