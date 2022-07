Prefeitura de Carapicuíba entrega mais uma escola municipal reformada

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba continua em ritmo acelerado nos investimentos em educação. Projeto criado pela atual gestão, o programa “Construindo o Futuro” leva um mutirão de melhorias às unidades da rede municipal de ensino. E neste mês de dezembro, a Secretaria de Educação entregou mais uma escola totalmente reformada – a Emei Tico-Tico.

Localizada na Cohab V, a unidade passou por obras de manutenção, novas instalações, além de equipamentos adequados para o aprendizado das crianças. A nova área de lazer recebeu cobertura em telha térmica, as paredes internas e externas ganharam novas pinturas e as salas de aula possuem agora novos ventiladores.

A cozinha foi reformulada a fim de melhorar o preparo dos alimentos diários servido aos alunos, o prédio também ganhou nova sala dedicada ao ensino de artes, as redes elétrica/hidráulica passaram por vistorias, além da implantação de rampas de acessibilidade para facilitar a locomoção de pais e alunos.

Segurança é outro fator priorizado nas ações de benfeitorias. As grades das janelas foram trocadas e os muros reforçados, também já foram instaladas as câmeras de monitoramento e os alarmes, para vigilância em sistema remoto.

Construindo o futuro

Lançado no segundo semestre de 2018, o programa “Construindo o Futuro” está renovando as escolas do município. Ações de melhorias e manutenções nas instalações internas e externas das unidades, com o objetivo de trazer maior conforto e comodidade aos professores e alunos, além de segurança no ambiente escolar.

Em sua primeira fase, os cronogramas finalizaram e entregaram reformas completas das escolas Nai Molina e Tico-Tico. A Emei Cidade Ariston passa pela etapa final de obras, as unidades Miguel Costa Junior e Carmelinda pela etapa intermediária. Iniciando as atividades, as escolas Aconchego e Paraíso recebem as equipes essa semana.