Prefeitura de Carapicuíba inaugura Delegacia Seccional

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

No sábado, dia 8, a Prefeitura inaugurou a nova sede da Delegacia Seccional de Carapicuíba. Antes, estava localizada na avenida General Teixeira Lott, 239. O prédio encontrava-se em condições precárias e a cidade corria o risco de perder a Seccional para outro município da região. Agora o equipamento de segurança está em novo endereço (Av. Deputado Emílio Carlos, 821, Chácara Santa Terezinha).

O imóvel disponibilizado pela prefeitura conta com mais de 800 m² de área construída. O prédio de três andares foi totalmente reformado, a instalação elétrica e a rede de computadores foram refeitas. O ambiente é climatizado, com 31 aparelhos de ar-condicionado. Também há mais dois prédios no qual funcionam o almoxarifado e a sala de arquivos.

O local, que recebeu novos móveis, possui estacionamento para 30 carros e acomoda o setor de finanças, que antes estava na Delegacia de Polícia de Barueri.

Com o comando do delegado seccional de polícia, Dejar Gomes Neto, a Delegacia Seccional de Carapicuíba é responsável por administrar as delegacias de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Itapevi, Cotia e Vargem Grande Paulista, somando 25 unidades de polícia judiciária a ela subordinada.

Ao todo, 1.436.596 habitantes são atendidos. O efetivo existente conta com 40 funcionários, entre eles delegados de polícia, escrivães, investigadores, agentes de telecomunicação, policiais, auxiliares de Papiloscopista e oficial administrativo.

Operação Delegada da Guarda Municipal

No mesmo dia da inauguração da Seccional, foi sancionada a Lei 3.551, que permite aos guardas ampliarem a jornada de trabalho nas ruas.

Além disso, está em andamento o concurso público para o preenchimento de 30 novas vagas para Guarda Civil Municipal de Carapicuíba.