Programa Jepoe forma 1.000 jovens de Carapicuíba no curso de Formação Cidadã

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

No sábado, dia 8, o Governo do Estado e a Prefeitura de Carapicuíba realizaram a formatura de 1.000 jovens do programa Jepoe (Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual). As turmas foram dividas em dois períodos no ginásio Ayrton Senna.

Os participantes do Jepoe já concluíram o curso de Formação Cidadã. Agora, também estão realizando atividades comunitárias na Prefeitura de Carapicuíba. Além disso, vão iniciar o primeiro curso de qualificação profissional.

As aulas acontecem na faculdade Estácio/FNC, em dois períodos (manhã e tarde). Os jovens de 16 a 18 anos recebem bolsa-auxílio de R$ 500, vale-transporte e uniforme. “O Jepoe é uma grande oportunidade, pois hoje em dia é difícil o jovem ter esse tipo de preparo para ser inserido no mercado de trabalho. O programa dá as ferramentas necessárias para iniciar a carreira profissional com qualidade e competência”, afirma Alessandro Dias, participante do Jepoe.

Carapicuíba é a único município da Grande São Paulo contemplado com o Jepoe.