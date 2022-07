Carapicuíba realiza corte de cabelo e cuidados estéticos para pessoas em situação de rua

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

Com o objetivo de proporcionar cuidados estéticos para as pessoas em situação de rua, o Centro Pop, da Prefeitura de Carapicuíba, promoveu uma ação voluntária com atividades de corte de cabelo, barba, escova e sobrancelha, na segunda-feira, dia 10.

O evento foi uma parceria entre Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Centro Pop, e os parceiros Paulo César (PC Barber Shop) e Sônia (salão Grand Style), além dos voluntários Pedro, Lídia e Paula.

A secretária adjunta da Assistência Social destaca que a ação visa “proporcionar um pouco de autoestima para as pessoas em situação de rua, demonstrando amor e solidariedade”. Essa é a primeira edição do projeto. “Todo esse trabalho foi realizado voluntariamente em parceria com empresários de Carapicuíba, no ramo da beleza”, complementa.

O Centro Pop é um equipamento público, gerenciado pela Assistência Social, que promove serviços voltados às pessoas em situação de rua, como atendimento social, abordagens a fim de oferecer um tratamento adequado para cada necessidade, doações de agasalhos e encaminhamento diário ao Bom Prato de Carapicuíba para alimentação.